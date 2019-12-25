Фильмы фестиваля "Артдокфест" покажут онлайн

Зрителям будут доступны 15 кинолент.

Вечером во вторник, 6 апреля, куратор кинофестиваля "Артдокфест" Тамара Ларина сообщила на своей странице в соцсети решение показа фильмов закрытого властями фестиваля.

Мы нашли решение, как показать вам фильмы закрытого властями Артдокфест/Петербург. Мы открыли онлайн просмотр 15 фильмов петербургской программы Артдокфест на платформе artdoc.media сообщила Ларина

Среди фильмов представлены четыре конкурсных киноленты, в том числе "Мальчик" и "Дар". А также 11 внеконкурсных фильма. За просмотр придется заплатить от 75 до 150 рублей.

Ранее мы писали, что в "Ленфильме" прокомментировали возможность провести "Артдокфест" на своей площадке.

Фото: pixabay