В "Ленфильме" прокомментировали возможность провести "Артдокфест" на своей площадке

Киностудия показывает картины по установленному ранее графику. Перенести или отменить сеансы нельзя.

"Ленфильм" не сможет принять "Артдокфест", который вынужден был закрыться, на своей площадке. Об этом Piter.TV в пресс-службе киностудии.

Дело в том, что все показы и мероприятия проходят по заранее утвержденному графику. Сеансы невозможно изменить или отменить, так как они проводятся на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями. Таким образом, найти "окошко" для фестиваля документальных фильмов нет возможности, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на прошлой неделе в "Ленфильме" закрыли кафе на ремонт. Это также сократило возможности провести крупные фестивальные мероприятия, в частности, международные. Реновацию планируют завершить в этом году.

Ранее с просьбой принять "Артдокфест" к руководству "Ленфильма" обратился кинорежиссер Александр Сокуров. Залы Дома кино, в которых проводилось мероприятие, опечатали сотрудники Роспотребнадзора. Тоже самое могло ждать и "Лендок", поэтому площадка отказалась от проведения фестиваля во избежание "провокаций".

Фото: Piter.TV