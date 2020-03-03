Организаторы "Артдокфеста" прокомментировали возможность переноса фестиваля на другие даты

Организаторы фестиваля и директора площадок до сих пор не знают, чем заслужили внимание со стороны полиции и Роспотребнадзора. Из того, что известно — жалоба активиста, выступающего против "антироссийских ценностей".

Кинофестиваль "Артдокфест", который был вынужден закрыться после визита сотрудников Роспотребнадзора, может не состояться в текущем сезоне. В беседе с Piter.TV организатор мероприятия Ольга Комок отметила, что это непросто с юридической точки зрения. Окончательное решение будет принимать президент фестиваля Виталий Манский.

Международный фестиваль "Артдокфест" стартовал в Северной столице 3 апреля. Его открыла документальная лента режиссера Евгении Останиной о своем муже — "Расторгуев". Фильм посвящен кинорежиссеру-документалисту, который был убит 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Во время показа в Дом кино пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, их не пустили на минуте молчания в память о погибшем Александре Расторгуеве. После того, как сеанс закончился, Большой и Синий зал опечатали. Творческая встреча с создателем картины уже не состоялась. Остальные сеансы в Доме кино идут. Люди в форме сослались на антикоронавирусное постановление правительства Петербурга №121. Других объяснений со стороны надзорного ведомства получить не удалось. По словам Ольги Комок, нарушений не было, заполняемость зала не превышала 75%. Программа составлялась таким образом, чтобы к ней было тяжело придраться, она была максимально аполитичной, считает наша собеседница. В 2014-м году, когда против фестиваля выступал Минкульт, он все же прошел. Такого давления со стороны Роспотребнадзора и полиции организаторы "Артдокфеста" не ожидали.

Как стало известно позже, в полицию обратился Тимур Булатов (Исаев) — борец с пропагандой ЛГБТ. Мужчина считает содержание фильмов антироссийским. Он позвонил куратору фестиваля в Петербурге Тамаре Лариной и попросил организаторов "не расслабляться".

Борьба с фестивалем продолжилась и на следующей день, 4 апреля, но уже на другой площадке, второй и единственной оставшейся — в "Лендоке". Еще до начала показа туда пришла полиция и Роспотребнадзор с предупреждением. Чтобы избежать возможного закрытия и "провокаций", руководство культурного центра приняло решение фильмы "Артдокфеста" не показывать. Организаторы фестиваля отнеслись к решению с пониманием, однако на бумагах контракт не расторгнут.

Нам, тем, кто предоставляет контент, толком ничего не говорят. Мы бы хотели получить объяснения от ведомств, которые удивительно старательно закрывают наш фестиваль. В Москве он, слава богу, благополучно идет. Сейчас у нас консультации с юристами "Артдокфеста", переговоры с директорами Дома кино и "Лендока" о том, как они собираются расторгать или не расторгать с нами договор. В общем, будем обсуждать эти вещи в спокойном юридическом поле. рассказала Ольга Комок.

Вторую площадку взамен Дома кино организаторы искать не планируют. Министерство культуры аккредитовало "Артдокфест" в Петербурге в определенные даты и для проведения в определенных местах. Любой перенос нарушает условия аккредитации. Тем самым это ставит под удар те площадки, которые бы согласились принять фестиваль.

Некоторые зрители хотели бы, чтобы фильмы показали в режиме онлайн, однако на такое организаторы идти не готовы.

Все фильмы, которые показываются на "Артдокфесте" в Петербурге — это премьеры, особенно конкурсные. Они еще не прошли фестивальный цикл. Пока они не будут показаны на ряде отечественных и зарубежных фестивалей, пока они принесут или не принесут своим авторам должных наград, они не могут быть выложены в Интернете. пояснила пресс-секретарь кинофестиваля.

Всего на двух площадках в течение недели, с 30 по 10 апреля, должны были показать 36 картин из 14 стран. 18 документальных лент — российские премьеры. Цель организаторов — сделать так, чтобы в следующем году мероприятие состоялось.

Видео: Facebook / Solmaz Guseynova

Фото: vk.com/artdocfestspb