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В Петербурге на фестиваль "Артдокфест" пришли силовики и Роспотребнадзор
Сегодня, 21:23
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kraratau27

В Петербурге на фестиваль "Артдокфест" пришли силовики и Роспотребнадзор

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Они пытались войти в помещение, когда сотрудники "Артдокфеста" проводили минуту молчания о погибшем режиссере Александре Расторгуеве. Но правоохранителей не впустили.

Полицейские и Роспотребнадзор собрались проверить соблюдение коронавирусных ограничений на фестивале "Артдокфест". Они пытались войти в зал, где проходило мероприятие. Об этом сообщили на телеканале "Дождь" 3 апреля.

Ревизоры стремились проникнуть на фестиваль в минуту молчания, когда участники вспоминали режиссера Александра Расторгуева. Организаторы "Артдокфеста" двери не открыли. 

"Мы шокированы тем, что происходит. Только благодаря тому, что и организаторы фестиваля, и мы заняли такую жесткую позицию и сказали все, что мы думаем, сеанс продолжается. Но все (сотрудники полиции и Роспотребнадзора  находятся здесь, и что будет происходить, когда сеанс закончится, никто не знает. И будет ли продолжаться фестиваль здесь в городе, тоже никто не знает", — сказал актер Евгений Гиндилис

Ранее на Piter.tv сообщили, что в начале апреля Петербург примет "Артдокфест". Показ конкурсных работ состоится в киноцентре "Дом кино" и открытой студии "Лендок". 

Фото: pixabay

 

Теги: артдокфест, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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