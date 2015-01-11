В начале апреля Петербург примет "Артдокфест"

Показы конкурсных и внеконкурсных работ состоятся в киноцентре “Дом кино” и на открытой киностудии “Лендок”.

В Петербурге 3 апреля 2021 года стартует международный фестиваль документального кино "Артдокфест". Показ конкурсных работ состоится в киноцентре "Дом кино" и открытой студии "Лендок". В программе фестиваля собрано 36 фильмов, созданных в 14-ти странах мира. Документальные ленты раскроют разнообразные акценты, в числе которых политические, социальные и личностные истории. В рамках фестиваля покажут картины выпускниц петербургских киношкол. Планируется проведение встреч с режиссерами документальных фильмов. Расписание – по ссылке.

Открывать международный фестиваль будет картина "Расторгуев" режиссера Евгении Останиной и продюсера Евгения Гиндилиса. Документальная лента посвящена памяти российского кинорежиссера-документалиста Александра Расторгуева, трагически погибшего летом 2018 года.

На фестивале можно увидеть восстановленный фильм Виктора Гинзбурга "Нескучный сад", датируемый 1993 годом. По словам организаторов, он станет одним из самых резонансных событий "Артдокфеста", так как его показ приурочен к 30-летию объявленной "сексуальной революции" в России. Его покажут 9 апреля в большом зале "Дома кино" в 21:00.

Среди всех конкурсных работ главной изюминкой будет картина украинского режиссера Дмитрия Громова "Байконур. Вторжение". По сюжету фильма два парня отправляются в опасную экспедицию, в которой они должны будут пересечь около 50 км негостеприимной пустыни, чтобы оказаться у охраняемого ангара Байконура и посмотреть на запуск ракеты. Жажда приключений помогает преодолеть им страх быть пойманными, а исследование засекреченного объекта превращается в исследование себя. Фильм представят 10 апреля в большом зале киноцентра "Дом кино"

Закрыват программу будет один из ожидаемых фильмов главы фестиваля, режиссера Виталия Манского "Горбачев. Рай". Это фильм-портрет первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Президент "Артдокфеста" лично представит свою работу 8 апреля в киноцентре "Дом кино".

У петербуржцев будет возможность увидеть фильмы, которые не участвуют конкурсе. Например, посмотреть картины, которые посвящены исторической памяти в период сталинских репрессий. Первая лента – "Свободные дни" режиссера Гиури Джохадзе. Ее картина о том, как в стране, пропитанной культом личности и неприятием памяти, волонтеры музея истории ГУЛАГа отправляются к свидетелям и жертвам сталинских репрессий, чтобы заново собрать свидетельства времени и понять что-то про самих себя. Вторая работа – "Письма в будущее" Игоря Ушакова. Режиссер говорит в своей картине о том, что письма хранят вечную историю. Последние слова, донесшиеся из ГУЛАГа, стали документом. Время писем замерло тогда, но продолжает вздрагивать сегодня.

Политический блок представлен картинами Коли Куприча "Сестра Окрестина" и картина Николая Халезина, Натальи Коляды, Эндрю Смитта "В одиночку". В фильме Куприча зафиксировано освобождение трех девушек из минского изолятора на ул. Окрестина. Режиссер повествует о том, что происходило за закрытыми дверьми изолятора в августе 2020 года. "В одиночку" рассказывает о популярном солисте группы "Бумбокс" Андрее Хлывнюке. В процессе всего фильма герой, пользуясь своей известностью, призывает общественность присоединиться к нему и выступить против военных действий на востоке Украины, а также освободить из российской тюрьмы режиссера Олега Сенцова.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля