Александр Сокуров попросил главу "Ленфильма" провести "Артдокфест" на своей площадке

Он призвал руководство "Ленфильма" "найти в себе силы".

Кинорежиссер Александр Сокуров попросил руководство "Ленфильма" принять фестиваль "Артдокфест" на своей площадке. Информация об этом появилась на странице Народного артиста РФ в Facebook вечером 5 апреля. Ранее сотрудники Роспотребнадзора опечатали залы в Доме кино, где должен был проводиться фестиваль, а затем предупредили о таких же мерах "Лендок".

Сокуров направил письма генеральному директору киностудии Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку.

Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас. написал режиссер.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о ситуации, которая произошла в Петербурге с "Артдокфестом". Фактически он был закрыт. По словам пресс-секретаря организаторов мероприятия, не факт, что они смогут провести фестиваль на другой площадке — это поставит ее под удар, туда могут также прийти полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Фото: Piter.TV