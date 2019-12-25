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Александр Сокуров попросил главу "Ленфильма" провести "Артдокфест" на своей площадке
Сегодня, 10:10
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Александр Сокуров попросил главу "Ленфильма" провести "Артдокфест" на своей площадке

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Он призвал руководство "Ленфильма" "найти в себе силы".

Кинорежиссер Александр Сокуров попросил руководство "Ленфильма" принять фестиваль "Артдокфест" на своей площадке.  Информация об этом появилась на странице Народного артиста РФ в Facebook вечером 5 апреля. Ранее сотрудники Роспотребнадзора опечатали залы в Доме кино, где должен был проводиться фестиваль, а затем предупредили о таких же мерах "Лендок". 

Сокуров направил письма генеральному директору киностудии Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку. 

Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас.

написал режиссер.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о ситуации, которая произошла в Петербурге с "Артдокфестом". Фактически он был закрыт. По словам пресс-секретаря организаторов мероприятия, не факт, что они смогут провести фестиваль на другой площадке — это поставит ее под удар, туда могут также прийти полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Фото: Piter.TV

Теги: александр сокуров, артдокфест, ленфильм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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