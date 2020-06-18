Медиакритика: как СМИ поддержали "Артдокфест", школьное питание, фильм про Никонова

Выпуск нового подкаста от главного редактора Piter.TV Стаса Бутенко.

Всем привет, с вами Piter.TV и проект "Медиакритика". В первом выпуске мы расскажем, как СМИ Петербурга не смогли толком поддержать "Артдокфест", почему блогер-активист Александр Треугольников отработал тему пожара на "Невской мануфактуре" глубже большинства местных журналистов, как материал Лены Вагановой на "Фонтанке" о школьном питании стал событием месяца, а заодно выразим респект каналу 78 за фильм-прогулку про Леху Никонова.

Подробности - в видео. В подкасте используются кадры и материалы изданий ПитерТВ, "Фонтанка", 78, "Невские новости", "Бумага" и др.

О подкасте "Медиакритика". В Петербурге работают десятки электронных СМИ, несколько крупных телеканалов, сотни блогов и "малых медиа". Но существует один обидный парадокс: может показаться, что эта фабрика медиа, на которой трудятся тысячи человек, генерирует только фоновый поток информации. День за днем, неделю за неделей, это множество голосов сливается в какой-то мутный поток – а важных текстов или сюжетов, как будто не появляется. Складывается впечатление, что ни достойных эксклюзивов, ни прорывных материалов на почве городской журналистики нет вообще. Только рерайт и пересортица. Мы же с этим утверждением не согласны. ПитерТВ будет отслеживать самые интересные материалы наших коллег, предлагать их своим зрителям, а также разбирать проблемы индустрии: от заскоков пропаганды и тенденциозного освещения, до кризиса на рынке кадров.

Автор: Стас Бутенко

Видео: Дмитрий Хрыкин