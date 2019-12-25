Приют для животных откроют в Красногвардейском районе Петербурга

В приюте будут оказывать ветеринарные услуги, содержать и лечить бездомных животных, а также организовать гостиницу для питомцев.

На сегодняшнем заседании комиссии по землепользованию и застройке было принято решение выделить земельный участок под строительство приюта для животных. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

Предполагается построить двухэтажное здание на Дороге в Рыбацкое, северо-западнее пересечения с Волго-Донским проспектом. В приюте будут оказывать ветеринарные услуги, содержать и лечить бездомных животных, а также организовать гостиницу для питомцев.

Рябоконь отметил, что поддержал эту инициативу, так как постоянно получает запросы по поводу защиты бездомных животных. Создание приюта — это важный шаг к улучшению условий их содержания и обеспечению необходимой помощи, добавил депутат.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа предложил ввести ограничение использования гаджетов несовершеннолетними.

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