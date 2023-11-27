Губернатор Петербурга поручил ускорить строительство приюта для животных

Беглов также отметил, что в городе ведется подбор места для нового зоопарка.

Уже в следующем году начнется строительство городского приюта для животных в поселке Металлострой. Ускорить начало работы над объектом поручил губернатор Санкт-Петербурга во время заседания городского правительства, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Кроме того глава города поручил разобраться с ситуацией вокруг приюта "Мы вместе". С началом работ по строительству Большого Смоленского моста в Невском районе здание питомника, которое находится в зоне строительства, подлежит выкупу. Губернатор отдал распоряжение предоставить собственникам условия для продолжения их деятельности.

Мы должны дать частному приюту возможность переехать на новое место. Наша позиция – поддерживать некоммерческие организации Петербурга. В городе идёт строительство ещё двух приютов – в Красногвардейском, в Курортном районе, но всё равно надо всячески помогать частным приютам, создавать для них условия, выделять финансовую помощь. А наш городской приют начнём проектировать и строить со следующего года. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На заседании правительства Александр Беглов также отметил, что в настоящий момент на территории Петербурга ведется поиск места для строительства нового зоопарка.

Сейчас идёт проработка нескольких территорий, но они должны обладать как инженерными коммуникациями, так и развитой транспортной инфраструктурой. Это один из главных вопросов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о происшествии в приюте для животных на Подвойского, где был зафиксирован пожар.

Фото: Piter.TV