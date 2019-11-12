Во Всеволожском районе загорелся склад

Во Всеволожском районе Ленобласти горит ангар с автомобильными покрышками. Корреспонденту Piter.TV удалось заснять происходящее.
О происшествии стало известно 12 ноября. В деревне Новое Девяткино загорелся ангар площадью 160х20 метров. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти получили сообщение о пожаре в 13:43. На данный момент на месте работает два десятка спасателей.
Информация о пострадавших не поступала. Пресс-служба МЧС по Петербургу уточнила, что пожара на территории Северной ТЭЦ не обнаружено.
Фото и видео: Piter.TV
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