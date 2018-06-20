Во Всеволожском районе после тушения жилого дома обнаружены человеческие останки

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

В минувший четверг, 4 апреля, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленобласти.

В 18:30 поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе "Ветеран-1" в Сертолово-2.

Для тушения пожара на место возгорания направили 8 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Общая площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 20:00 вечера. После устранения огня, на месте пожара были обнаружены останки человека.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Источник: пресс-служба МЧС по Ленобласти