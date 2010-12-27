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Во Всеволожском районе прошла выставка племенных животных "Белые Ночи"
Вчера, 22:27
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе прошла выставка племенных животных "Белые Ночи"

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Гости "Всероссийского дня поля" посетили молочную ферму и строительную площадку селекционно-генетического центра племенного завода "Бугры".

Выставка племенных животных "Белые Ночи" состоялась в рамках "Всероссийского дня поля" в поселке Энколово Всеволожского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В Ленинградской области сформировано самое лучшее молочное стадо России. Это результат совместной работы зоотехников и селекционеров. В регионе  работают 65 племенных хозяйств, 87% поголовья молочного скота имеют статус племенных, что позволяет достичь надоев, превышающих 8531 кг молока в год, что почти на 40% выше среднероссийского показателя. Мы автоматизируем системы управления стадом, модернизируем фермы, системы содержания и кормления скота и готовы делится с коллегами из регионов как нашими технологиями, так и племенным поголовьем.

отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

Гости "Всероссийского дня поля" посетили молочную ферму и строительную площадку селекционно-генетического центра племенного завода "Бугры".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: всеволожск, новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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