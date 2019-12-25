Электроснабжение Ленобласти полностью восстановлено после аварии

Последняя подстанция в Лавриках поставлена под напряжение после отключения электроэнергии.

Сетевые компании Ленэнерго, Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Объединённая энергетическая компания сообщили о полном переключении систем энергоснабжения на резервные схемы. Последней подстанцией, поставленной под напряжение, стала ПС "Лаврики". После перевода нагрузки электричество вернулось ко всем потребителям Ленинградской области и Петербурга.

Отключение электроэнергии произошло 23 июня около 22 часов 30 минут, когда произошло возгорание на электроподстанции "Ручьи" на территории Северной ТЭЦ. Пожар был быстро ликвидирован, о пострадавших не сообщалось. Электричество восстанавливалось после аварии поэтапно, причиной пожара назвали разгерметизацию трансформатора.

Вечером 21 июня жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии, причиной которого стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ.

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