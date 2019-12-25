Жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии

Свет отключали в Московском, Приморском, Кировском и Калининском районах города.

Вечером 21 июня жители как минимум четырех районов пожаловались на отключение электроэнергии. В частности, свет периодически выключали в Московском районе. Из-за этого не работали магазины и светофоры.

Местные жители предполагают, что причиной отключения электроэнергии могла стать аномальная жара и авария на трансформаторной подстанции. Очевидцы заметили задымление у дома №24 на проспекте Гагарина. В пресс-службе "Россети Ленэнерго" подтвердили "Фонтанке", что авария на подстанции действительно была, однако нарушение устранили к 21:45.

Света также не было в Приморском районе, возле Старой деревни. В пресс-службе уточнили, что причиной временного отсутствия электроэнергии стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ. Уже к 9 вечера все было исправлено.

Вечер понедельника без света проводили и жители Кировского района Петербурга. Электричество им вернули в 20:25. Кроме того, несколько жалоб поступило из Калининского района.

Раздался какой-то резкий звук во дворе, и пропало электричество. Сообщили жители улицы Карпинского

Ранее в деревне Выскатка произошла авария на газопроводе.

Фото: pixabay.com