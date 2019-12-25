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В деревне Выскатка произошла авария на газопроводе
Сегодня, 13:08
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В деревне Выскатка произошла авария на газопроводе

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Из-за аварии в Сланцевском районе без газа остались несколько сотен человек.

Ранним утром 18 июня, около пяти часов, в деревне Выскатка Сланцевского района Ленинградской области произошла авария на газопроводе. Экстренное отключение газа произошло автоматически на регуляторном пункте, и подача топлива в дома населенного пункта была прекращена. 

Сообщается, что без газа остались все многоквартирные дома деревни, в которых проживает порядка 700 человек. Глава местной администрации Татьяна Уродкова подтвердила факт аварии изданию 47news и рассказала, что ремонтные работы уже ведутся, и неисправность должна быть устранена к концу дня. 

В Выборгском районе недавно обсудили безопасное использование газового оборудования для коммунально-бытовых нужд. 

Фото: Pixabay

 

Теги: авария, газопровод, деревня выскатка, ленобласть, сланцевский район, татьяна уродкова, чп с газом
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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