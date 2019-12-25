В Выборгском районе обсудили безопасное использование газового оборудования для коммунально-бытовых нужд

Компания обеспокоена низким процентом заключенных жителями договоров на внутриквартирное обслуживание газового оборудования.

В пятницу, 11 июня, директор филиала АО "Газпром газораспределение" в Выборге Юрий Садков рассказал о заседании районного совета, на котором были рассмотрены вопросы безопасного использования газового оборудования для коммунально-бытовых нужд. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В компании беспокоятся, что число жителей Выборга, использующее газовое оборудование в квартирах, маленькое. О состоянии газового оборудования и безопасности жителей беспокоятся специалисты.

Так, компания направляет в прокуратуру список адресов абонентов, с кем договор не заключен. Далее направляется иск в суд, который удовлетворяет требования. В настоящее время в судах находится более 200 заявлений. В очереди – 11600.

Отсутствие договоров является основанием для приостановления подачи газа. Первое уведомление о предстоящем отключении высылается потребителям за 40 дней до отключения. Затем направляется повторное уведомление, и через 20 дней компания имеет право приостановить газоснабжение. Юрий Садков

Отмечается, что отключение газа и обратное его подключение производится платно. На заседании также было принято решение развешивать информацию в многоквартирных домах на на информационных щитах в подъездах.

Ранее мы писали, что администрация Выборгского района проверила содержание контейнеров и урн в Старом городе.

Фото: администрация МО "Выборгский район"