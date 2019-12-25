Администрация Выборгского района проверила содержание контейнеров и урн в Старом городе

В ходе проверки специалисты отметили небольшое количество замечаний.

В Старом городе представители комитета городского хозяйства, КУМИГ, комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района провели проверку содержания контейнеров и урн. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО в пятницу, 11 июня.

В ходе проверки специалисты отметили небольшое количество замечаний. Выяснилось, что емкости для мусора в наличии имеются. Сами же урны очищаются в выходные дни три раза, в будние – два раза за день.

По просьбам местных жителей весной этого года в исторической части Выборга было установлено около 50 новых урн. Однако многие из них уже находятся в ненадлежащем состоянии. Так, внутри некоторых урн отсутствуют внутренние вкладыши, в связи с чем мусор попросту вываливается.

Комитет по городскому хозяйству администрации Выборгского района просит граждан бережно относиться к элементам благоустройства.

Состояние городской среды достигается общими усилиями. Если мы будем бережно относится к общему имуществу, в том числе и к урнам, они долго будут служить на благо жителей и гостей нашего города, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что жителей Выборга отметили за участие в субботниках.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО