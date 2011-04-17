Жителей Выборга отметили за участие в субботниках

Губернатором Ленобласти Александром Дрозденко было принято решение о награждении наиболее отличившихся участников Всероссийского субботника. Памятные подарки передал депутат ЗакСа Михаил Макаров.

Активистов субботников, прошедших в Выборге с 23 апреля по 30 мая, поблагодарили в администрации Выборгского района и вручили ценные призы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Весенние субботники – это повод сделать доброе дело. Примечательно, что они объединяют действительно неравнодушных жителей, искренне влюбленных в Выборг, своим трудовым участием выражающих любовь к городу. Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района

Суботники проходили в Выборге больше месяца. Губернатором Ленобласти Александром Дрозденко было принято решение о награждении наиболее отличившихся участников Всероссийского субботника. Памятные подарки передал депутат ЗакСа Михаил Макаров.

Благодарственные письма вручили представителю экологического движения Выборга "Зеленое будущее" Анне Кузиной, победителю экологического марафона "Чистые игры", руководителю местного отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия" Владимиру Сидорову и организатору раздельного сбора мусора, руководителю экологического движения "Зеленое будущее" Екатерине Бусовой.

В рамках мероприятия также были подведены итоги конкурса "Субботник", проводимого среди ТСЖ и управляющих организаций.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО