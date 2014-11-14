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Стала известна причина пожара на электроподстанции "Ручьи"
Сегодня, 0:37
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Стала известна причина пожара на электроподстанции "Ручьи"

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Сообщение о пожаре поступило в 22:36.

Вечером, 23 июня, в администрации Ленобласти рассказали, что причиной пожара на электроподстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора. 

Сообщение о пожаре поступило в 22:36. В это время жители северной части Петербурга уже остались без света, воды, интернета и мобильной связи. Также в петербургском метро был увеличен интервал движения поездов от станции "Академическая" до "Девяткино". 

В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, где локализовали возгорание на площади 50 кв.м. 

Пострадавших нет. Идет поэтапное восстановление электроснабжения,

– говорится в сообщении.

Происшествия из-за жары в северной части Петербурга происходят второй день подряд – вчера из-за ЧП на станции метро "Парнас" пришлось выводить пассажиров туннельными тропами.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, электроподстанция ручьи
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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