Стала известна причина пожара на электроподстанции "Ручьи"

Вечером, 23 июня, в администрации Ленобласти рассказали, что причиной пожара на электроподстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора.
Сообщение о пожаре поступило в 22:36. В это время жители северной части Петербурга уже остались без света, воды, интернета и мобильной связи. Также в петербургском метро был увеличен интервал движения поездов от станции "Академическая" до "Девяткино".
В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, где локализовали возгорание на площади 50 кв.м.
Пострадавших нет. Идет поэтапное восстановление электроснабжения,
– говорится в сообщении.
Происшествия из-за жары в северной части Петербурга происходят второй день подряд – вчера из-за ЧП на станции метро "Парнас" пришлось выводить пассажиров туннельными тропами.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все