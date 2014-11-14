Стала известна причина пожара на электроподстанции "Ручьи"

Сообщение о пожаре поступило в 22:36.

Вечером, 23 июня, в администрации Ленобласти рассказали, что причиной пожара на электроподстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора.

Сообщение о пожаре поступило в 22:36. В это время жители северной части Петербурга уже остались без света, воды, интернета и мобильной связи. Также в петербургском метро был увеличен интервал движения поездов от станции "Академическая" до "Девяткино".

В 23:10 спасатели прибыли на место происшествия, где локализовали возгорание на площади 50 кв.м.

Пострадавших нет. Идет поэтапное восстановление электроснабжения, – говорится в сообщении.

Происшествия из-за жары в северной части Петербурга происходят второй день подряд – вчера из-за ЧП на станции метро "Парнас" пришлось выводить пассажиров туннельными тропами.

Фото: Piter.tv