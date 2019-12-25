Поляков: сбой на синей ветке метро произошёл из-за аномальной жары

В настоящий момент движение на второй линии осуществляется в привычном режиме.

Во вторник, 22 июня, председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал журналистам, что сбой на синей ветке метро произошел из-за аномальной жары. По словам Полякова, оборудование попросту не выдержало нынешнюю температуру.

При экстремальных температурных режимах энергосети не выдерживают. В рамках модернизации энергохозяйства будем устранять эти проблемы. Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Петербурга.

Известно, что станции метро "Парнас", "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты на вход и выход.

Ранее появилось видео эвакуации пассажиров по тоннелям метро после аварии на "Парнасе".

Фото: Piter.tv