Стала известна причина закрытия станции метро "Парнас"

На место технической аварии выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

На участке второй линии метрополитена Петербурга нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции "Парнас". Об этом вечером 22 июня, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Усилены маршруты наземного общественного транспорта в районе станции метро "Проспект Просвещения" и "Парнас". Внештатная ситуация отрабатывается совместно с сотрудниками МЧС, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 18:03 22-го июня движение осуществляется на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществляется от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход.

Недавно мы писали, что "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv