Стала известна причина закрытия станции метро "Парнас"

На участке второй линии метрополитена Петербурга нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции "Парнас". Об этом вечером 22 июня, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Усилены маршруты наземного общественного транспорта в районе станции метро "Проспект Просвещения" и "Парнас". Внештатная ситуация отрабатывается совместно с сотрудниками МЧС,
– говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с 18:03 22-го июня движение осуществляется на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществляется от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход.
Недавно мы писали, что "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей.
Фото: Piter.tv
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