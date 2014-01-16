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Поезда временно не ходят до станции метро "Парнас"
Сегодня, 18:17
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Поезда временно не ходят до станции метро "Парнас"

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Станция закрыта на вход и выход.

Поезда в метрополитене временно не следуют до станции метро "Парнас". Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

С 18:03 22-го июня движение осуществляется на участке от "Купчино" до "Удельной". Причина, по которой, поезда не ходят до "Парнаса", не указывается. 

С 18:17 движение по линии 2 осуществляется от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за июнь около 20 пассажиров без масок напали на сотрудников метрополитена Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: парнас, синяя линия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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