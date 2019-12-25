В метро Петербурга усилят контроль за соблюдением масочного режима

В городском метрополитене участились случаи нападения на сотрудников, которые осуществляют контроль за соблюдением масочного режима. Только с начала июня зафиксировано 20 фактов агрессивного поведения пассажиров.

Комитет по транспорту вынужден усилить контроль за соблюдением масочного режима в городском общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге. Использование масок в местах скопления людей – это мера, утверждённая Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

В городском метрополитене участились случаи нападения на сотрудников, которые осуществляют контроль за соблюдением масочного режима. Только с начала июня зафиксировано 20 фактов агрессивного поведения пассажиров в отношении инспекторского состава по причине недопуска без СИЗ на станции метро. Все случаи записаны системой видеофиксации. Для исключения подобных случаев Комитет по транспорту усилил взаимодействие с ГУ МВД России. Материалы агрессивного поведения пассажиров будут переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, в том числе уголовной.

Петербуржцев просят со всей ответственностью отнестись к необходимости носить маски и тем самым защитить себя и окружающих от заболевания COVID-19.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 21 июня метро будет работать круглосуточно.

Фото: Piter.tv