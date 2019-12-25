В Петербурге 21 июня метро будет работать круглосуточно

В понедельник, 21 июня, состоятся заключительные матчи группового этапа группы В на чемпионате Европы по футболу.

Метрополитен Петербурга будет работать круглосуточно 21 июня. Информация об этом появилась на странице Фестиваля болельщиков Евро-2020.

Ночью с 21 на 22 июня также будут ходить автобусы № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328, трамвай № 60 и троллейбус № 46.

В понедельник, 21 июня, состоятся заключительные матчи группового этапа группы В на чемпионате Европы по футболу. В Петербурге сыграют Финляндия и Бельгия, а в Копенгагене – Россия и Дания. Оба матча начнутся в 22:00 (МСК).

Ранее эксперты оценили, как проходят матчи на Евро-2020.

Фото: Piter.tv