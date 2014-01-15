Эксперты оценили, как проходят матчи на Евро-2020

Матчи проходят так, как были запланированы. Однако есть некоторые ограничения вступившие в силу с сегодняшнего дня: в фан-зону на Конюшенной максимально допустят до 3-х тысяч человек, а на территорию парка в "Юбилейном" - до 1 тысячи болельщиков.

Стало известно, как эксперты оценивают матчи на Евро-2020 в воскресенье, 20 июня. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что матчи проходят так, как были запланированы. Однако есть некоторые ограничения вступившие в силу с сегодняшнего дня: в фан-зону на Конюшенной максимально допустят до 3-х тысяч человек, а на территорию парка в "Юбилейном" - до 1 тысячи болельщиков.

В этом году у чемпионата экспериментальный формат с множеством стран и городов. Болельщики отмечают, что этот эксперимент УЕФА, похоже, не самый удачный. Теперь они точно понимают выражение "галопом по Европам".

После победы над Финляндией у российских болельщиков появилась надежда на победу. Отец российского футболиста Далера Кузяева Адьям Кузяев говорит, что после победы "это должно принести успех. Желание за родину за себя, показать себя".

Народный артист Михаил Боярский поддерживает победный дух. Он говорит, что "чтобы не начинать с начала, а этот матч стал продолжением победного с Финляндией, как будто идёт третий тайм победного матча, выйдем и нужно добивать".

Напомним, что в понедельник состоится матч российской сборной в Копенгагене. Датчане приняли решение не пускать зарубежных фанатов к себе в страну.

Ранее Piter.tv информировал о том, что Аршавин назвал номинанта NFT-трофея за лучший гол УЕФА Евро-2020.

Фото: Piter.tv

