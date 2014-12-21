По мнению Аршавина, им станет футболист чешской сборной Патрик Шик.

В воскресенье, 20 июня, Аршавин назвал футболиста чешской сборной Патрика Шика претендентом на NFT-трофей за лучший гол чемпионата Европы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции с Юными журналистам Программы "Футбол для дружбы".

По словам Аршавина,футболист забил "с центра поля шотландцам, и именно за этот гол дадут приз". Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа УЕФА ЕВРО 2020. Шик забил второй гол с центра поля, поставив абсолютный рекорд по дистанции на чемпионатах Европы – 45,44 метра.

Известно, что для создания абсолютно новой награды за лучший гол турнира был приглашен известный российский каллиграфутурист Покрас Лампас.

Недавно Piter.tv публиковал видео, где Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана на Крестовском острове. Рисунок был выполнен временными, смываемыми красками.

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020.

Фото: Twitter / juventusfcen



