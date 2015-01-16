Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана на Крестовском острове

Рисунок был выполнен временными, смываемыми красками.

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Его каллиграфити символизирует единство творчества и футбола.

Рисунок нанесен на асфальт вокруг фонтана временными, смываемыми красками. Вскоре после Евро-2020 он исчезнет с площади.

Первый матч сборной России на чемпионате Европы по футболу завершился разгромным поражением. Национальная команда проиграла Бельгии со счетом 3:0.

16 июня на "Газпром Арене" состоится матч России с Финляндией, а 21 июня подопечные Станислава Черчесова сразятся в гостях с Данией.

Чемпионат Европы по футболу впервые проходит ни в одной или двух граничащих друг с другом стран, а в 11 городах стран-членов УЕФА. В Петербурге состоится 7 игр, включая один четвертьфинал. Завершится Евро-2020 11 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге 16 июня ограничат движение из-за матча России и Финляндии.

Видео: Instagram / pppark.ru