В Петербурге 16 июня ограничат движение из-за матча России и Финляндии

Автомобилистов попросили внимательнее составлять свой маршрут.

В среду, 16 июня, из-за матча России и Финляндии на нескольких улицах Петербурга будет ограничено движение. Автомобилистов попросили внимательнее составлять маршрут, чтобы не попасть в пробки.

Так, в течение всего дня будет закрыт проезд на Крестовский остров. Будут пропускать только целевые группы чемпионата и машины со спецпропуском.

Для машин также закроют нечетную сторону канала Грибоедова вдоль дома №3 и четную сторону набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы. Кроме того, нельзя будет проехать от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста и Биржевой площади от Дворцового моста к Биржевому мосту (боковые проезды).

Движение перекроют и на участке набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки. Закроют участок Большой конюшенной на четной стороне от Невского до Конюшенной площади. Проехать нельзя будет и по нечетной стороне Большой конюшенной от Волынского переулка до Конюшенной площади, а также вдоль Марсового поля, Царицынском проезде, Конюшенном и Шведском переулках. Подробнее со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту Петербурга.

Ранее петербуржцев предупредили об ограничении дорожного движения на проспекте Энгельса.

Фото: pixabay.com