Петербуржцев предупредили об ограничении дорожного движения на проспекте Энгельса

С 18 июня по 14 июля будет закрыто движение транспорта по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения к улице Асафьева.

Во вторник, 15 июня, в пресс-службе государственной административно-технической инспекции рассказали об ограничении дорожного движения на проспекте Энгельса.

Так, с 18 июня по 14 июля будет закрыто движение транспорта по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения к улице Асафьева в связи с производственными работами по прокладке теплосети.

Кроме того, с 22 июня по 5 июля ограничивается транспортное движение по нечетной стороне проспекта Энгельса у проспекта Просвещения.

Напомним, что с 18 июня по 1 июля также закрывается трамвайное сообщение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Ранее мы писали, что со вторника в Петербурге начали действовать новые ограничения движения.

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