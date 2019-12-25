Со вторника в Петербурге начали действовать новые ограничения движения

Ряд ограничений продолжает действовать.

Со вторника, 15 июня, движение автомобилистов по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка ограничат до 2023 года. Продолжаются ограничение движения на Итальянской улице от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы.

До 1 июля нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы. Там же запрещена парковка до 3 июля. Не разрешат оставить машину также по нечетной стороне Морского проспекта от Спортивной до Петроградской улицы, Морскому проспекту от Петроградской улицы до проспекта Динамо.

С завтрашнего дня, 16 июня, а также 18, 23 июня и 2 июля перекроют движение с 00:00 до 03:00 и с 00:00 21 июня до 03:00 22 июня на Крестовском острове. Проехать смогут только целевые группы чемпионата и владельцы пропусков.

Остальные ограничения указаны на сайте.

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Фото: Piter.tv