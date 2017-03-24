Выручка кафе и ресторанов Петербурга с начала Евро-2020 выросла на 15%

Но предприниматели пока не радуются: тенденцию может ухудшить введение новых ковид-ограничений.

Президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар подтвердил изданию "Невские Новости", что с 11 июня, после начала чемпионата Европы по футболу, выручка петербургских заведений общепита выросла на 15%.

Пока предприниматели не радуются, поскольку ситуацию могут усугубить коронавирусные ограничения. Обычно в период проведения таких мероприятий, как чемпионат по футболу, выручка вырастала до 30%. В этом году болельщиков гораздо меньше, поэтому значение предлагается поделить на два.

Рост доходов подтвердил также председатель Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт. Он отметил, что доля иностранных туристов намного меньше российских.

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