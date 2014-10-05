Футболист Эриксен пережил остановку сердца во время матча Дания - Финляндия

Врач команды Мартин Боэсен подтвердил заявление тренера, однако не смог назвать причину случившегося.

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца во время матча с Финляндией в рамках Евро-2020. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

Врач команды Мартин Боэсен подтвердил заявление тренера, однако не смог назвать причину случившегося.

Недавно мы писали, что в настоящее время остается в стабильном состоянии. Напомним, что 29-летний Эриксен потерял сознание под конец первого тайма матча Дания - Финляндия в рамках первого тура группового этапа Евро-2020. Спортсмена увезли на скорой помощи в реанимацию.

Ранее Piter.tv сообщил, что в Петербург прибыла сборная Польши для участия в Евро-2020.

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