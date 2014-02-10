Матч Финляндия-Дания был приостановлен по причине госпитализации футболиста Эриксена

В конце первого тайма игры футболист упал на газон и не смог подняться.

В субботу, 12 июня, матч Дания – Финляндия, который проходит в Копенгагене, перенесли. Это произошло, потому что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. О решении болельщикам рассказали по громкой связи на стадионе.

В конце первого тайма игры футболист упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле в течение 15 минут. Вскоре его госпитализировали, где его состояние стабилизировалось. Матч был приостановлен при счёте 0:0, остальные игроки покинули место состязания.

В Петербурге на матче Бельгия - Россия ожидают 30 500 зрителей.

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