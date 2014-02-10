  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матч Финляндия-Дания был приостановлен по причине госпитализации футболиста Эриксена
Сегодня, 21:36
125
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Матч Финляндия-Дания был приостановлен по причине госпитализации футболиста Эриксена

0 0

В конце первого тайма игры футболист упал на газон и не смог подняться.

В субботу, 12 июня, матч Дания – Финляндия, который проходит в Копенгагене, перенесли. Это произошло, потому что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. О решении болельщикам рассказали по громкой связи на стадионе.

В конце первого тайма игры футболист упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле в течение 15 минут. Вскоре его госпитализировали, где его состояние стабилизировалось. Матч был  приостановлен при счёте 0:0, остальные игроки покинули место состязания.

В Петербурге на матче Бельгия - Россия ожидают 30 500 зрителей.

Фото: pixabay.com

Теги: копенгаген, матч, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии