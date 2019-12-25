Семак анонсировал эксперименты с составом в матче против "Кайрата"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился планами на предстоящий товарищеский матч, соперником в котором выступит "Кайрат" из Казахстана. Специалист подчеркнул, что этот спарринг будет посвящен футболистам, получающим мало игрового времени в основном составе.

По словам Семака, тренерский штаб намерен задействовать резервистов, чтобы оценить их состояние. Отдельное внимание будет уделено тактическим построениям. Наставник пояснил, что команде предстоит выбрать схему, которая позволит органично интегрировать этих игроков в систему.

Встреча состоится в субботу, 28 марта, на домашней арене сине-бело-голубых — стадионе "Газпром Арена".

