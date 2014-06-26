В Петербурге на матче Бельгия - Россия ожидают 30 500 зрителей

Делать тест на коронавирус перед игрой не нужно. На входе болельщикам будут измерять температуру.

В субботу, 12 июня, состоится матч Бельгия - Россия на стадионе "Газпром Арена". Это первый матч с участием сборной России в чемпионате Европы по футболу.

Весь стадион будет заполнен болельщиками — это 30 500 человек. В пресс-службе Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге, напоминают о правилах прохода на стадион.

Для того чтобы попасть на арену, необходимо иметь при себе Fan ID (паспорт болельщика) билет на матч и маску. Делать тест на коронавирус перед игрой не нужно. На входе болельщикам будут измерять температуру.

Запускать на трибуны будут с интервалом в 30 минут — точное время прохода указано в билетах.

Недавно Piter.tv писал, что кот Ахилл выбрал победителя матча Россия - Бельгия. Ахилл сразу же направился в сторону бельгийского флага и после уже не отрывался от миски, хотя иногда посматривал в сторону российского триколора.

Ранее мы сообщали, что в центре выдачи Fan ID на Невском выстроилась огромная очередь.

Фото: pixabay.com