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Кот Ахилл выбрал победителя матча Россия - Бельгия

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Первый прогноз кота уже сбылся.

Оракул Евро-2020 Эрмитажный кот Ахилл предсказал, кто победит в матче сборной России и сборной Бельгии. Коту предстояло выбрать между двумя мисками с кормом. 

Ахилл сразу же направился в сторону бельгийского флага и после уже не отрывался от миски, хотя иногда посматривал в сторону российского триколора. 

Матч пройдет сегодня в 22:00 на стадионе "Газпром Арена".

Это уже не первое предсказание Ахилла в этом сезоне. Накануне он выбрал победителя в матче Турция-Италия. Его прогноз сбылся. Италия выиграла со счетом 0:3. 

Видео и фото: Instagram / @achillcat

Теги: ахилл, евро-2020, оракул, предсказатель
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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