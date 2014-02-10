Кот Ахилл выбрал победителя матча Россия - Бельгия

Первый прогноз кота уже сбылся.

Оракул Евро-2020 Эрмитажный кот Ахилл предсказал, кто победит в матче сборной России и сборной Бельгии. Коту предстояло выбрать между двумя мисками с кормом.

Ахилл сразу же направился в сторону бельгийского флага и после уже не отрывался от миски, хотя иногда посматривал в сторону российского триколора.

Матч пройдет сегодня в 22:00 на стадионе "Газпром Арена".

Это уже не первое предсказание Ахилла в этом сезоне. Накануне он выбрал победителя в матче Турция-Италия. Его прогноз сбылся. Италия выиграла со счетом 0:3.

Видео и фото: Instagram / @achillcat