В центре выдачи Fan ID на Невском выстроилась огромная очередь

Чтобы забрать паспорт болельщика людям нужно отстоять в очереди примерно час.

В субботу, 12 июня, в центре выдачи паспортов болельщика на Невском проспекте выстроилась огромная очередь. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как сообщают в "СЭ", процедура получения документа занимает от 10 до 15 минут, но для того чтобы забрать паспорт болельщика людям нужно отстоять в очереди примерно час.

Недавно мы сообщали, что FAN ID болельщика можно будет получить в ТД "Пассаж" на Невском проспекте и в ТЦ "Питерлэнд" на Приморском шоссе. Они будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.

Чемпионат пройдет в 11 городах мира с 11 июня по 11 июля. Семь игр примет Петербург, в том числе четвертьфинальный матч. Сегодня в 22:00 начнется матч "Россия-Бельгия".

Ранее Piter.tv писал, что на стадионе "Газпром Арена" пройдут семь матчей Евро-2020: шесть – в рамках группового этапа, один – в рамках четвертьфинала. Изначально Петербург получил только четыре игры, включая плей-офф. Однако в связи с отказом Дублина проводить турнир часть матчей распределили между нашим городом и Лондоном.

Фото: Piter.tv

