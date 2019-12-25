В двух ТЦ Петербурга будут выдавать FAN ID

FAN ID является обязательным документом для прохода на стадион во время "Евро-2020".

В двух торговых центрах Петербурга можно будет получить паспорт болельщика Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

FAN ID болельщика можно будет получить в ТД "Пассаж" на Невском проспекте и в ТЦ "Питерлэнд" на Приморском шоссе. Они будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. FAN ID является обязательным документом для прохода на стадион.

Иностранцы смогут въехать в РФ без визы по паспорту и FAN ID как в печатном, так и в электронном виде с 29 мая по 12 июля.

Станцию метро "Зенит" планируют открыть к Евро-2020.

Фото: Piter.tv