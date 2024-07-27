В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Эксперт рассказал о реакции фанатов на новый законопроект в ГД.

Fan ID себя не оправдал и давно требовал отмены. Соответствующее заявление сделал в комментарии телеканалу "360.ru" футбольный эксперт. Горсков рассказал ведущему о реакции фанатов на новость о возможной отмене "паспорта болельщика". Специалист считает, что в текущей ситуации, когда наша страна оказалась практически отключена от мирового спорта, государству важно убирать искусственные ограничения для болельщиков. Он напомнил, что футбол остается направлением номер один для фанатов, поэтому требуется сформировать такие условия, чтобы стадионы могли посещать семьи с детьми, а также те, кто по-каким-то причинам не хочет получать карточку болельщика.

Полный пессимизм пока.... Делать искусственные ограничения, искусственные препятствия для болельщиков <…> — это достаточно глупо. эксперт Горсков

Напомним, что на рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект об отмене Fan ID для болельщиков. Вице-спикер Владислав Даванков отметил общественности, что нижняя палата парламента России планирует рассмотреть документ осенью для того, чтобы весенние игры Российской премьер-лиги прошли уже без фанатских "паспортов".

"Зенит" впервые за 13 лет проиграл ЦСКА в домашнем матче РПЛ.

Фото и видео: 360.ru