"Зенит" впервые за 13 лет проиграл ЦСКА в домашнем матче РПЛ

15 мая "Зенит" и ЦСКА снова сойдутся в финале Кубка Российской Премьер-лиги.

В рамках 28-го тура российского чемпионата по футболу встреча между "Зенитом" и ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит Федором Чаловым на 58-й минуте с пенальти.

После серии неудач "Зенит" оказался на втором месте таблицы Российской Премьер-лиги, в то время как ЦСКА находится на шестой позиции.

15 мая "Зенит" и ЦСКА снова сойдутся в финале Кубка Российской Премьер-лиги. Матч состоится на "Газпром Арене" в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что сине-бело-голубые предлагают бесплатные билеты за оформление Fan ID.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)