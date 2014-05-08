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Fan ID в Петербурге оформили 10 тысяч человек
Сегодня, 16:52
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Fan ID в Петербурге оформили 10 тысяч человек

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Паспорт болельщика необходим для покупки билета и посещения матча.

С июля в МФЦ Петербурге оформили более 10 тысяч электронных паспортов болельщика. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Fan ID, по новому законодательству, необходим для посещения домашних матчей Российской Премьер-лиги на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Екатеринбурге, Сочи. С 1 декабря 2022 года карта понадобится и в Петербурге для посещения всех матчей.

После подачи заявления на портале Госуслуг нужно подтвердить свою личность в МФЦ. Гражданам напоминают, что оформить Fan ID можно как по предварительной записи, так и без. После получения карты на Госуслугах будет номер карты болельщика, который нужно будет использовать для приобретения билетом. 

Ранее фанатское движение "Зенита" "Ландскрона" высказалось о поправках в "Закон о спорте". 

Фото: Piter.tv

Теги: fan id, паспорт болельщика, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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