В "Ландскроне" объяснили, почему болельщики не поддерживают закон о Fan ID

Поправки считают "непрозрачными" и "репрессивными".

Фанатское движение "Зенита" "Ландскрона" высказалось о поправках в "Закон о спорте", согласно которым матчи можно будет посещать только по Fan ID. Болельщики считают, что закон противоречит Конституции, а именно — требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы.

В "Ландскроне" пояснили свою позицию. На данный момент запретить посещать матчи может только суд, но вскоре будут действовать новые правила.

Введённый в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причём такой запрет фактически накладывается бессрочно. Основания для отказа в выдаче "паспорта болельщика" сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно. сообщение "Ландскроны".

Например, неизвестно, как будет подтверждена "опасность человека для общества". Непонятно, как будет доказываться "намерение совершить преступление". Это именно те причины, по которым болельщику могут запретить посещать матчи.

Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче. Данная норма создаёт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, 7 лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.

Ранее в "Ландскроне" заявили, что откажутся от оформления Fan ID. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Фото: Telegram / Ландскрона