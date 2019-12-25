В "Ландскроне" выразили свое отношение к Fan ID

Футбольные фанаты заявили, что новые правила превращают их любовь в декорацию.

Фанатское движение "Ландскрона" откажется от оформления "Fan ID". Заявление было опубликовано на страницах движения в соцсетях.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. говорится в сообщении.

Болельщики считают, что правила идут вразрез с интересами посетителей матчей и футбола в целом. Отмечается что фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, однако навязываемый паспорт болельщики "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию".

Напомним, в декабре Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. Посещать матчи смогут только обладатели паспорта. В нем будет храниться историю всех действий обладателя на спортивных мероприятиях.

Фото: ВКонтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"