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В "Ландскроне" выразили свое отношение к Fan ID
Сегодня, 9:49
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В "Ландскроне" выразили свое отношение к Fan ID

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Футбольные фанаты заявили, что новые правила превращают их любовь в декорацию.

Фанатское движение "Ландскрона" откажется от оформления "Fan ID". Заявление было опубликовано на страницах движения в соцсетях.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

говорится в сообщении.

Болельщики считают, что правила идут вразрез с интересами посетителей матчей и футбола в целом. Отмечается что фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, однако навязываемый паспорт болельщики "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию".

Напомним, в декабре Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. Посещать матчи смогут только обладатели паспорта. В нем будет храниться историю всех действий обладателя на спортивных мероприятиях.

Фото: ВКонтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Теги: fan id, зенит, ландскрона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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