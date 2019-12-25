В "Ландскроне" выразили свое отношение к Fan ID

Фанатское движение "Ландскрона" откажется от оформления "Fan ID". Заявление было опубликовано на страницах движения в соцсетях.
Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
говорится в сообщении.
Болельщики считают, что правила идут вразрез с интересами посетителей матчей и футбола в целом. Отмечается что фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, однако навязываемый паспорт болельщики "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию".
Напомним, в декабре Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. Посещать матчи смогут только обладатели паспорта. В нем будет храниться историю всех действий обладателя на спортивных мероприятиях.
Фото: ВКонтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"
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