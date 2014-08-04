документ поступает на одобрение в верхнюю палату парламента.

Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. В документе уточнялись детали по использованию электронных паспортов спортивных болельщиков. Если инициатива будет одобрена на заседании Совета Федерации, то в законную силу проект вступит с 1 июня 2022 года.

Оформить Fan ID фанаты смогут через единый портал государственных услуг. Паспорт болельщика будет хранить историю всех действий обладателя на спортивных мероприятиях. Документ разрабатывался при участии чиновников из Минспорта, МВД, Минцифры, президентской администрации, руководителей спортивных лиг и федераций в РФ. По словам президента РПЛ Ашота Хачатуряна, введение Fan ID произошло не из-за хорошей жизни, а в целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений на стадиона

Напомним, что паспорт болельщика появился в России перед Олимпиадой 2014 года в Сочи. Без этого документа невозможно было попасть на трибуны даже при наличии купленного на мероприятие билета. Далее систему стали использовать на крупных соревнованиях. В 2017 и 2018 Fan ID дал право болельщикам бесплатно передвигаться между городами, в которых проходили матчи мирового первенства по футболу, совершать поездки на городском транспорте, аэроэкспрессах и электричках. Благодаря Fan ID иностранцы смогли въезжать в Россию без виз в период проведения турнира.

Fan ID будет работать на финале Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv