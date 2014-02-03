Fan ID будет работать на финале Лиги чемпионов в Петербурге

В Северной столице финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года.

Система идентификации болельщиков Fan ID будет использоваться во время финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. С таким заявлением выступил глава организационного комитета финала Алексей Сорокин.

В Северной столице финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года. Fan ID позволяет иностранцам приезжать в Россию без визы. Такая система уже использовалась во время Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Приоритет при покупке билетов будет у болельщиков двух клубов (финалистов).

В августе суд наказал петербуржца, который проник на матч Евро по чужому FAN ID. Суд оштрафовал нарушителя на 3 тысячи рублей. Кроме того, он полгода не сможет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Фото: Piter.tv