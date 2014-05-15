Суд наказал петербуржца, который проник на матч Евро по чужому FAN ID

Мужчина утверждает, что он случайно взял чужой.

Петроградский районный суд привлек к ответственности Даниила Соркина, который прошел на стадион "Газпром Арена" по чужому паспорту болельщика. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина присутствовал на игре Евро-2020 между Швейцарией и Испанией 2-го июля. Это была 1/4 чемпионата. FAN ID был на имя Козенкова Алексея Ивановича.

Про словам Соркина, он перепутал паспорт и взял чужой.

Суд оштрафовал нарушителя на 3 тыс. рублей. Кроме того, он полгода не сможет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Это уже вторая подобная ситуация в Петербурге. Другой нарушитель получил билеты за 10 минут до начала

Фото: Piter.TV