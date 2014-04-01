Станцию метро "Зенит" планируют открыть к Евро-2020

"Метрострой" должен будет выполнить обязательства к спортивному событию.

Станцию метро "Зенит" (ранее — "Новокрестовская") планируют открыть к Чемпионату Европы по футболу. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В ведомстве надеются, что все необходимые работы для обеспечения открытия станции выполнят. Их по контракту ведет ОАО "Метрострой". Будет ли "Зенит" в идеальном состоянии, не уточняется.

Станция зеленой ветки закрыта уже год. Сначала из-за антикоронавирусных мер, затем — из-за ремонта. В декабре 2020 Piter.TV узнал, как продвигаются работы. Тогда в метростроительном компании сообщили о трудном финансовом положении, из-за чего ремонт до сих пор не завершили. К зиме были готовы отделочные работы, на следующем этапе специалисты начали монтажные. В пресс-службе "Метростроя" рассказали, что за прошедший период на станции заменили поручни траволаторов.

Напомним, станцию метро "Новокрестовская" открыли в конце мая 2018-го года перед Чемпионатом мира по футболу. Этим летом Петербург также ждет важное международное спортивное событие — Евро-2020. На днях стало известно, что матчи пройдут со зрителями. "Газпром Арене" разрешили 50% заполняемость на трибунах. Станция метро около стадиона — самый удобный способ добраться до объекта для тех, кто живет не поблизости. Первый матч Чемпионата в Петербурге пройдет 12 июня, затем — 16 и 21 июня. 2 июля состоится игра первого четвертьфинала.

В марте 2020-го года, в последний месяц перед закрытием, по данным комитета по транспорту, пассажиропоток составил 72 тыс. человек. "Новокрестовская" была одной из менее востребованных станций у жителей.

Фото: Piter.TV