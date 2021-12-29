МВД готово выполнить в сроки свои обязательства по введению с 1 июня Fan ID

Юлия Соловьева рассказала о внедрении в РФ системы с паспортами болельщика.

МВД России готово выполнить в сроки свои обязательства по введению Fan ID. Такое заявление на заседании в Совете Федерации рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Юлия Соловьева. Чиновница напомнила коллегам о том, что нововведение (паспорт болельщика) будет внедрено по стране с 1 июня.

Министерство активно участвует в реализации мероприятий, направленных на внедрение системы идентификации болельщиков. Утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов. Мы участвуем в этой работе и свои обязательства готовы выполнить в сроки. Юлия Соловьева, представитель МВД РФ

Напомним, что российский президент Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года в стране паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные соревнования. Fan ID стал проектом РФ как организатора Кубка конфедераций 2017 года, а также Чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ представляет из себя персонализированную карту зрителя, которую получает каждый человек, купивший билет на матч. Карта дает иностранным фанатам возможность безвизового прибытия в РФ в период проведения соревнований, а также всем зрителям - право на бесплатный проезд к месту проведения турниров на общественном транспорте.

Шнуров опубликовал новый клип, раскритиковав введение FAN ID.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

