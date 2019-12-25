Евро-2020 в Петербурге. Расписание матчей

На "Газпром Арене" пройдут семь игр с 12 июня по 2 июля.

Уже завтра, 11 июня, стартует розыгрыш 16-го чемпионата Европы по футболу. Этот турнир ждали больше положенного срока из-за пандемии коронавируса и переноса на лето 2021-го. Несмотря на перенос, Евро-2020 сохранит прежнее название в маркетинговых целях.

В турнире примут участие 24 сборные, разбитые на шесть групп по четыре команды. Те сборные, которые заняли 1-2 места в своих группах, напрямую выходят в 1/8 финала. Остальные путевки в плей-офф будут определены по рейтингу среди команд, занявших третьи места. Напомним, сборная России сыграет в группе B против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Это первый розыгрыш Евро, который пройдет в нескольких странах. 11 городов примут матчи, среди них – Петербург. Ранее Северная столица была местом проведения игр Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

На стадионе "Газпром Арена" пройдут семь матчей Евро-2020: шесть – в рамках группового этапа, один – в рамках четвертьфинала. Изначально Петербург получил только четыре игры, включая плей-офф. Однако в связи с отказом Дублина проводить турнир часть матчей распределили между нашим городом и Лондоном.

Бельгия – Россия (12 июня, 22:00)

Польша – Словакия (14 июня, 19:00)

Финляндия – Россия (16 июня, 16:00)

Швеция – Словакия (18 июня, 16:00)

Финляндия – Бельгия (21 июня, 22:00)

Швеция – Польша (23 июня, 19:00)

Матч четвертьфинала (2 июля, 19:00)

Согласно сетке плей-офф Евро-2020, в четвертьфинале на "Газпром Арене" сыграют победитель пары "1-е место группы F" – "3-е место группы A/B/C" и победитель пары "2-е место группы D" - "2-е место группы E". Так как сборная России попала в группу C, она в теории может провести еще один матч в Петербурге, если выйдет в плей-офф и попадет в нужную часть сетки.

На сайте УЕФА все еще доступны билеты на некоторые матчи в Петербурге. Их можно приобрести по цене от 40 евро либо в электронном виде, либо доплатить еще 15 евро, чтобы получить по окончании Евро-2020 "сувенирные билеты" в бумажном переплете.

Кроме того, всем, кто посетит матчи на "Газпром Арене", необходимо оформить Fan ID, паспорт болельщика. Без него на стадион не пустят даже при наличии билета. Паспорт болельщика также дает возможность бесплатного проезда на городском транспорте в дни матчей. Его можно оформить в ТЦ "Питерленд" (Приморский проспект, 72) или в ТЦ "Пассаж" (Невский проспект, 48).

Для тех, кто не планирует посещать стадион, но хочет окунуться в атмосферу Евро-2020, в Петербурге будут оборудованы две крупные фан-зоны. Одна из них находится на Конюшенной площади и знакома многим еще со времен ЧМ-2018. "Футбольная деревня" будет работать на протяжении всего турнира с 11 июня по 11 июля. Ее оборудуют большими экранами, фуд-кортами и торговыми точками с фанатской атрибутикой. Вторая площадка – Дворцовая площадь, на которой покажут матчи плей-офф турнира. Она будет работать только в дни проведения игр, начиная со стадии четвертьфинала (2, 3, 6, 7 и 11 июля). Перед каждой трансляцией для зрителей проведут развлекательную программу.

Дополнительные фан-зоны для болельщиков будут расположены у дворца спорта "Юбилейный" и в Никольских рядах. Вторую площадку организует РФС в рамках проекта "Играем за вас-2". Вместе с гостями фестиваля матчи Евро-2020 будут смотреть бывшие футболисты сборной России.

Фото: Российский футбольный союз, ФК "Зенит", UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге