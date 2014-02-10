Матч между Финляндией и Данией на Евро-2020 продолжится 12 июня

В субботу, 12 июня, матч группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии будет доигран сегодня. Как сообщает пресс-служба УЕФА, сами футболисты обеих сборных выразили желание доиграть встречу.
Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21:30 по Москве.
Перенос игры был связан с тем, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. В конце первого тайма игры футболист упал на газон и не смог подняться. Об этом решении болельщикам рассказали по громкой связи на стадионе.
Четыре зенитовца вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч против Бельгии.
Фото: pixabay.com
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